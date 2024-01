Wer sich am Donnerstag im Süden, Südwesten und Südosten von Mallorca aufhält, wird örtlich zeitweise die Hand vor Augen kaum erkennen können. Angesichts einer anhaltenden relativ windstillen Hochdrucklage bilden sich laut dem Wetterdienst Aemet Nebelbänke. Deswegen gilt für die genannten Regionen die Warnstufe Gelb.

Wird der Nebel besonders dicht, so könnte am Donnerstag der Flugverkehr beeinträchtigt werden. Autofahrer sind aufgerufen, besonders vorsichtig unterwegs zu sein. Nebel kommt auf Mallorca eher selten vor.

Ungeachtet dessen steigen die Temperaturen auf 21 Grad. Am Freitag wird nicht mehr mit Nebel gerechnet, es wird denn auch mit 22 Grad und örtlich darüber noch wärmer. Nachts werden die Werte zum Wochenende hin und auch danach zweistellig.

Am Dienstag wurde auf Mallorca die 20-Grad-Marke noch nicht geknackt: Am mildesten war es mit 19,2 Grad im Dorf Sineu und am Flughafen von Palma. Auf Platz 2 folgt Calvià mit 19 Grad vor Llucmajor mit 18,8 Grad. Es folgen Manacor (18,7 Grad), das Kap Blanc und Son Servera (beide 18 Grad). Kühl war es im Tramuntana-Weiler Escorca mit 12,2 Grad.