In der Straße Indalecio Prieto in Palmas Problemviertel Son Gotleu auf Mallorca ist am Samstagmorgen in einer Wohnung im zweiten Stock ein gefährliches Feuer ausgebrochen. Das führte zu einem Großeinsatz der Lokalpolizei, Nationalpolizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Noch gibt es keine offizielle Bestätigung, aber nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora deutet alles darauf hin, dass die Eigentümerin der Wohnung das Feuer vorsätzlich gelegt haben soll.

Dafür spreche vor allem, dass die Vermieterin ein äußerst zerrüttetes Verhältnis zu ihren Mietern haben soll. Die angespannte Situation soll deshalb in der Vergangenheit wiederholt zu Streitigkeiten geführt haben. Die Nationalpolizei nahm die Vermieterin fest, die aufgrund von Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so größere Schäden an der Bausubstanz abwenden. Zwischenzeitlich kam es während der Löscharbeiten zu Auseinandersetzungen zwischen Anwohnern und der Polizei. Einige der Nachbarn hätten sich nicht an die Absperrungen der Beamten gehalten und musste deshalb mit Nachdruck aus der Gefahrenzone gebracht werden. Die genauen Hintergründe und Motive der Brandstiftung sind noch unklar. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich die Mieter außerhalb des Hauses, was Schlimmeres verhinderte.