Wer an diesem Wochenende in und um Palma de Mallorca unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Am Sonntag werden in der Inselhauptstadt mehrere Straßen gesperrt, unter anderem die Hafenstraße Paseo Marítimo. Seit bereits 5 Uhr morgens ist die Hauptstraße auf Höhe Santa Catalina nicht mehr befahrbar. Laut der Stadtverwaltung Palmas soll die Sperrung etwa bis 17.30 Uhr dauern. Im Laufe des Tages kommen neue Sperrungen dazu, die den Altstadtkern betreffen. Ab 12 Uhr ist die Einkaufsstraße Jaume III nur noch eingeschränkt befahrbar. Das Gleiche gilt für den Paseo Mallorca sowie die Plaça de la Reina am Passeig des Borne.

Am Sonntag finden in Palma de Mallorca parallel zwei Großveranstaltungen statt. Zum einen endet die Challenge Ciclista Mallorca und tausende Radfahrer werden durch die Stadt rasen. Zum anderen endet am Abend das Patronatsfest Sant Sebastià mit dem großen Feuerlauf. Das fulminante Finale wird ab 19 Uhr mit den Correfocs gefeiert. Los geht es an der Brücke Puente de la Riera, der Umzug geht dann über den Paseo Mallorca und die Avenida Jaume III bis zur Plaça de la Reina. Tausende Zuschauer werden zu dem Feuerlauf erwartet. Alle Straßensperrungen sollen bis spätestens 22 Uhr aufgehoben sein. Darüber hinaus werden auch zahlreiche Buslinien von den Sperrungen betroffen sein. Wie der Busbetreiber EMT informiert, kann es zu Änderungen bei folgenden Linien kommen: die Flughafen-Verbindung A1, 3, 4, 7 y 20 sowie 23, 25, 31 und 35. Dabei sollten Passagiere beachten, dass die üblichen Taktungen nicht eingehalten werden oder die Busse andere Haltestellen anfahren. Meistens sind die betroffenen Bushaltestellen aber mit Info-Zetteln versehen, die auf die nächste Haltestelle hinweisen.