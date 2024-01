So warm wie in diesen Tagen ist es auf Mallorca im Januar noch nie gewesen. Das Wetter zeigt sich nicht winterlich, sondern eher von seiner frühlingshaften und gar sommerlichen Seite. Zwar ist es an diesem Wochenende stellenweise morgens noch etwas nebelig gewesen, ist es insgesamt sehr schön, sonnig und warm. Am Donnerstag war bereits ein neuer Temperatur-Rekord für Januar aufgestellt worden. Mallorcas Nachbarinsel Ibiza hat laut des Wetterdienstes AEMET 26,7 Grad verzeichnet. In der Inselmitte auf Mallorca sind 24,9 Grad in Binissalem und 24,6 Grad in Sineu gemessen worden.

Seien es Urlauber oder Residenten – die Menschen auf Mallorca genießen das sonnige Wochenende. Die Meeresviertel von Palma de Mallorca sind schon in den frühen Morgenstunden sehr gut besucht gewesen. Viele Menschen gingen an den Stränden von Portixol, Molinar oder an der Playa de Palma spazieren oder joggen, Familien mit Kindern bevölkerten die Spielplätze. Dabei konnte man viele leicht bekleidete Menschen mit T-Shirts und sogar Shorts beobachten. Auch die Strände der Inselhauptstadt sind an diesem Wochenende gut besucht gewesen. Einige Mutige gingen bei 15 Grad Wassertemperatur sogar baden. Ein Spaziergang in der Sonne: Rund um Palma de Mallorca sind die Promenaden am Wochenende sehr gut besucht gewesen. Foto: as Mittags erreichten die Temperaturen an diesem Wochenende stellenweise wieder zwischen 22 und 25 Grad. So musste man schon das erste Mal Sonnencreme auftragen und konnte sich in Badesachen sonnen oder ein Picknick am Sandstrand von Port de Sóller genießen. An der beliebten Playa de Muro im Nordosten der Insel ist es – im Gegensatz zu Palma de Mallorca – menschenleer gewesen. Wenige badende Urlauber waren vor Ort, die Vögel zwitscherten und die Wellen plätscherten bei Windstille leise vor sich hin. Die beliebte Playa de Muro ist im Januar menschenleer. Foto: it Zu den beliebtesten Fotomotiven an diesem Wochenende gehörten wohl die schönen Sonnenuntergänge. Sie tauchten den Himmel in den Abendstunden in zartes Rosa, knalliges Rot und sanfte Lilatöne. Wer sich auf Mandelblüten-Jagd machen möchte, findet hier die besten Orte, um die zarten Blüten zu bestaunen. Die beste Nachricht: Laut AEMET wird sich das schöne Wetter auch am Sonntag fortsetzten und sich sogar bis in die neue Woche ziehen. Das Hochdruckgebiet wird Mallorca weiter dominieren und nur wenige Wolken mit sich bringen. Auch die Aussichten für die kommenden Tage sehen ähnlich aus. Es bleibt warm und meistens freundlich.