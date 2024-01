Nach mehreren milden bis warmen Tagen wird sich der Winter wieder ungeschminkter auf Mallorca zeigen. Laut der Wettervorhersage von Aemet ist wieder mit durchgängig einstelligen Nachttemperaturen zu rechnen. Mehr als 6 Grad sind bis in die zweite Wochenhälfte hinein nicht drin auf der Insel. Auch am Tag sinken die Temperaturen etwas, und zwar von über 20 Grad wie in den vergangenen Tagen auf lediglich noch 18 Grad.

Dieser frischere, aber trockene Wetterlage bleibt der Insel bis mindestens zum nächsten Wochenende erhalten. Die Sonne lässt sich immer wieder blicken, verschwindet aber mitunter hinter dichtem Nebel oder Wolken. Der Wind soll in der Regel gar nicht bis lediglich schwach wehen. Ähnliche Nachrichten Sommer im Winter: So schön ist das sonnige Wochenende auf Mallorca Der Sonntag war bereits wie der Samstag ausgesprochen warm für die Jahreszeit auf Mallorca: Am höchsten stieg das Quecksilber an der Dic-Oest-Mole in Palma, wo immerhin 21,4 Grad erreicht wurden. Auf Platz 2 landete Calvià mit 20,5 Grad vor Binissalem mit 20,2 Grad und Llucmajor (19,3). Frisch blieb es in Son Servera (15,7 Grad) oder Portocolom (15,6 Grad). Der Monat Februar und die erste Märzhälfte fallen in der Regel unangenehmer und feucht-kälter als der Januar auf der Insel aus. Damit stehen den Bewohnern noch einige Wochen niedrige Werte bevor, bis es endlich wieder milder wird.