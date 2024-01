Zwei Delfine haben sich kürzlich sehr nahe an die Küste von Mallorca gewagt. Sie wurden dabei in unmittelbarer Nähe des Luxusyachthafens Port Adriano gefilmt und fotografiert. Zuvor waren die Meerestiere von zahlreichen Menschen vor dem Hotel "Rafa Nafal Zel" im Ferienort Palmanova beobachtet worden. Auch Gäste der ebenfalls in Palmanova befindlichen Playa de la Nadala wurden Zeugen des Delfin-Ereignisses.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Benjamín Thompson ️️️ (@benjamin_thompson)



Delfine werden eher selten nahe an den Küsten von Mallorca gesichtet. Während der Corona-Zeit, als die Menschen während des Lockdowns zu Hause bleiben mussten, trauten sie sich öfter ans Ufer, und das sogar in den Hafen von Palma. Auch Haie werden mitunter vor Stränden oder anderen Küstenabschnitten von Mallorca gesichtet. Doch dabei handelt es sich in der Regel um kranke oder wenig gefährliche Tiere. Diese Meeresbewohner schätzen vor allem tiefere Gewässer weit vor den Küsten.