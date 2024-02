Es ist jedes Mal aufs Neue ein Highlight auf Mallorca: das Lichtfest in der Kathedrale von Palma. Zweimal im Jahr, immer am 2. Februar sowie am 11. November, scheint die Sonne so durch die Fenster des Gotteshauses, dass eine Licht-Acht projiziert wird. Die aufgehende Sonne projiziert die zweite Rosette genau unter die Rosette des Eingangsportals. Tausende Gläubige und Neugierige standen dafür schon in den frühen Morgenstunden des Freitags in langen Schlangen an und warteten voller Vorfreude, bis die Kathedrale um 7.30 Uhr ihre Pforten für die Allgemeinheit öffnete.