Rathaus von Calvià will zwei veraltete Hotels in Peguera und Magaluf komplett abreißen

Das Rathaus von Calvià will in der bettenreichsten Touriusmusgemeidne auf Mallorca zwei veraltete und heruntergekommene Hotels komplett abreißen und den freiwerdenden Platz als öffentlichen Raum zur Verfügung stellen. Bei den beiden Häusern handelt es sich um das Hotel Teix in Magaluf und um das Hostal Colón in Peguera. Während der erstgenannte Ort vor allem britische Urlauber anlockt, ist Peguera eine deutsche Touristenhochburg. Das Hostal Colón verfügt über 36 Betten und steht auf einer Fläche von 600 Quadratmetern im Herzen von Peguera.

Das Hostal Colon befindet sich in Peguera. Es zählte 36 Gästebetten. Foto: Rathaus Calvià Für das Vorhaben hat das Rathaus beim balearischen Tourismusministerium einen Antrag auf Beihilfen in Höhe von fast zwölf Millionen Euro gestellt. Die Gelder dafür sollen aus dem Next-Generation-Fonds fließen, sofern es grünes Licht für die Anträge gibt, teilte das Rathaus am Samstag mit. Für den Ankauf und den Abriss der beiden Ferienunterkünfte sind von den Mitteln 5,78 Millionen Euro vorgesehen. Auf Tourismusportalen wird das 1963 erbaute Teix als Strandhotel aufgeführt. Es verfügt auf drei Stockwerken über insgesamt 42 Zimmer, davon 37 Doppelzimmer. Es gibt einen Pool im Außenbereich, es ist darüber hinaus mit Bar, TV-Raum, Internetzugang und Parkplatz ausgestattet. Vorhanden sei auch ein À-la-carte Restaurant. Es seit das erste Mal seit einem Jahrhundert, so die Mitteilung des Rathauses, dass veraltete Hotels angekauft und beseitigt werden sollen. Der dadurch neu zu schaffende Platz solle helfen, die beiden touristischen Küstengemeinden aufzuwerten und zu verschönern. Der Vorstoß des Gemeinderats von Calvià ziele darauf ab, die gereiften und in die Jahre gekommenen touristischen Infrastrukturen zu regenerieren sowie Anreize zur Verringerung der Zahl der Beherbergungsbetriebe zu geben. Mit den zusätzlich beantragten Geldern plant Calvià weitere Vorhaben: Für 1,5 Millionen Euro will das Rathaus für die ihm unterstellte Lokalpolizei sowie für den Zivilschutz mehrere Elektrofahrzeuge sowie fünf unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) anschaffen. Auf der Wunschliste stehen auch Zuschüsse für den Ankauf von Generatoren und ein Lastwagen zur Verstärkung des Gesundheitsdienstes des Zivilschutzes. Im Bereich Umwelt und landwirtschaftliche Ressourcen beantragt der Gemeinderat für mehr als 1,1 Millionen Euro verschiedene Fahrzeuge und Traktoren sowie zwei Lastkraftwagen samt Baggerlader. Für weitere 2,77 Millionen Euro plant Calvià diverse Infrastrukturmaßnahmen wie etwa die Verbesserungen der Leichtathletikbahn von Magaluf, die Innenausstattung der Fremdenverkehrsämter, die Digitalisierung der Kulturzentren Casal de Peguera und des Teatre Sa Societat sowie die Ausarbeitung einer strategischen Lärmkarte. Die Frist für die Beantragung dieser Zuschüsse war am 28. Dezember vergangenen Jahres eröffnet worden und ist jetzt abgelaufen. Das Rathaus will mit diesen Vorhaben den Grundstein für die Modernisierung seiner touristischen Küstengemeinden vorantreiben.