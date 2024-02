Werden sie ihre große Liebe auf Mallorca finden? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab Anfang Februar in der TV-Show „First Dates”. Ab Montag, 5. Februar, strahlt VOX einmal wöchentlich um 20.15 Uhr die neuen Mallorca-Folgen aus. Schon zum zweiten Mal ist auf der Insel gedreht worden – wieder im Landhotel Posada d’es Molí unweit der Playa de Palma.

In dem Format treffen Singles aufeinander, die sich bei verschiedenen Dates besser kennenlernen. Mit dabei ist auch der deutsche Resident Marco Brakhage. Er lebt seit rund zwei Jahren auf der Insel, in Marratxí, und ist in der Gastronomie tätig. Mit Beginn der Sommersaison wird er als Restaurantleiter im Café de Sol in El Arenal arbeiten. Wie er auf die Idee kam, bei der Dating-Show mitzumachen? „Da ich auf der Insel lebe, war es für mich ein Heimvorteil”, erzählt er lachend, „und ich hatte Lust, mal etwas Neues auszuprobieren”, so der 49-Jährige. Er habe sich aus freien Stücken für das TV-Format beworben. „Die ,große’ Liebe zu finden, ist ja sowieso schwer. Und dann noch hier auf der Insel. Hier leben viele, die nur zum Arbeiten hier sind. Da ist es schon schwer, etwas Festes zu finden”, erzählt er.

Einige Tage hätten die Dreharbeiten gedauert, so Brakhage. „Diese waren spannend, heiß und interessant”, kommentiert er mit einem Augenzwinkern. „Die Crew hat sich mega viel Mühe gegeben und alle haben sich um einen gesorgt.” Ob er sich bei den Dreharbeiten verliebt hat, wollte er nicht verraten.

Einen Tipp für Liebessuchende auf Mallorca hat Marco Brakhage aber noch: „Wenn man jemanden kennenlernen möchte, ist Mallorca dafür ja bekannt. Man kann natürlich in El Arenal an der Playa jederzeit jemanden kennenlernen, aber auch am Hafen in den Bars oder Kneipen. Für ein Date würde ich mit dieser Person auf jeden Fall zum Leuchtturm in Cala Ratjada fahren und mir dabei die schöne Landschaft angucken. Dann würde ich Cala Ratjada zeigen, später die Cala Agulla und den Hafen mit seinen kleinen, schönen Restaurants.”