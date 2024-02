Auf Mallorca findet auch in diesem Jahr wieder der berühmte Jahrmarkt "Fira de Ram" statt. Los geht es in diesem Jahr am 23. Februar. Das hatten die Veranstalter nun bekanntgegeben. Wie bereits in den vergangenen Jahren findet die Kirmes auch in diesem Jahr wieder auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret statt. Mehr als 100 Fahrgeschäfte werden dann bis zum 7. April zahlreiche Besucher anlocken.

Auch in diesem Jahr wird das Riesenrad das Markenzeichen der "Fira del Ram" sein. Schon von weitem ist es beispielsweise von der Ringautobahn Via de Cintura sichtbar. Zu den weiteren Attraktionen zählen unter anderem Karussels, Autoscooter, der Turm "Rocket" sowie diverse Imbissbuden, an denen sich die Besucher mit Speisen und Getränken stärken können. Im vergangenen Jahr gab es zudem erstmal drei lärmfreie Tage, an denen auch Kinder mit Autismus den Jahrmarkt besuchen konnten. Die "Fira del Ram" ist vom 23. Februar bis 7. April von montags bis donnerstags von 16.30 bis 23.30 Uhr geöffnet, freitags von 16.30 Uhr bis 1 Uhr sowie samstags von 11 Uhr bis 1 Uhr. Sonn- und Feiertags ist der Besuch des Jahrmarktes von 11 bis 23.30 Uhr möglich.