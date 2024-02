Die noch ruhigen und weitgehend sonnigen Februar-Tage auf Mallorca neigen sich dem Ende entgegen. Am Freitag erreicht ein Regengebiet die Insel, es soll ein kräftiger und zeitweise sogar stürmischer Südwest- und Westwind wehen. Die noch ausgesprochen kalten Nachttemperaturen werden dann wieder zweistellig, doch bis mindestens zum Sonntag bleibt es ungemütlich.

Die Tageswerte sinken bis Sonntag auf nur noch 16 Grad, die Schneefallgrenze geht auf lediglich noch 900 Meter zurück. In den vergangenen Tagen wurden örtlich über 20 Grad gemessen: Am mildesten war es am Montag in dem von nicht wenigen Deutschen bewohnten Dorf Artà, wo 21,8 Grad gemessen wurden. Auf Platz 2 folgten Muro mit 20,8 Grad und Colònia de Sant Pere mit 20,6 Grad. Nachts wurde der Gefrierpunkt im Tramuntana-Gebirge unterschritten.

Der Februar gilt auf Mallorca als ausgesprochen winterlich. Stürme sind nicht selten, auch Schneefall im Flachland war in den vergangenen Jahren mitunter registriert worden. Auch die erste Hälfte des März fällt in der Regel kalt aus.