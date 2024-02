In einem Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca wird jetzt eine mögliche Lebensmittelvergiftung untersucht. Am Dienstag hatten mehrere Urlauber unter den gleichen Symptomen gelitten. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwochmorgen. Sie klagten über Magen-Darm-Beschwerden und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Alle Urlauber in dem Bericht sind spanische Rentner, die im Hotel Acapulco auf einer gemeinsamen Reise sind. Ob auch Deutsche betroffen sind, ist bisher nicht bekannt.

Die balearische Gesundheitsbehörde ist in dem Fall eingeschaltet worden. Am Dienstagnachmittag sind Lebensmittelproben aus dem Hotelrestaurant entnommen worden. Diese werden jetzt untersucht, "um eine mögliche Lebensmittelquelle für die Krankheit zu bestätigen oder auszuschließen", schreibt "Ultima Hora". Auch das Hotel selbst habe Maßnahmen ergriffen, um seine Gäste zu schützen. Jetzt gilt wieder das Gesundheitsprotokoll aus der Covid-Pandemie. Es sind Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt worden und Gäste mit Symptomen sollen eine Maske tragen. Das Hotel Acapulco an der Playa de Palma auf Mallorca hat zusätzlich zu den Untersuchungen von staatlicher Seite einen eigenen Gesundheitsberater aktiviert. Auch er soll die Lebensmittel des Hauses untersuchen, um ausschließen zu können, dass es sich um Fälle von Lebensmittelvergiftungen handelt. Ebenfalls ist ein Arzt der Privatklinik Juaneda aus Palma vor Ort gewesen, er gehe davon aus, dass es sich um eine Viruserkrankung handele. Lebensmittelvergiftungen sind auf den Balearen meldepflichtig. Der epidemiologische Dienst des öffentlichen Gesundheitswesens muss darüber informiert werden. Mit Untersuchungen wird dann versucht festzustellen, ob es sich um Lebensmittelkeimehandelt oder ob Krankheiten die Ursachen sind.