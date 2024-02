Auf Mallorca können sich Menschen, die die Natur lieben, aber auch den Luxus schätzen, in ein sogenanntes "Glamping"-Hotel einmieten. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, will man demnächst anlässlich des Valentinstags solvente Gäste, die 175 Euro pro Person zu zahlen bereit sind, auf dem Finca-Gelände "Los dos caballeros" bei Inca begrüßen – allerdings nicht am 14., sondern erst am 16. Februar.

In dem stolzen Preis sind ein dreigängiges Abendessen und die Vorführung von Filmen unter freiem Himmel inklusive. Auch ein erbaulicher Rundgang durch das Weingelände wird angeboten. Die Veranstalter namens "The Glamping" versprechen den Gästen einen Aufenthalt in nachhaltig in Belgien fabrizierten Stoffzelten. Diese verfügten über Yutetapeten und LED-Beleuchtung. Es ist geplant, die Zelte während der anstehenden Urlaubersaison immer wieder an anderen Orten aufzustellen und die Nächtigungen mit attraktiven Zusatzangeboten wie etwa Yoga oder Wanderungen aufzuwerten. Der Begriff Glamping (von "Glamour" und "Camping") steht für luxuriöse Formen des Campings. Alternative Bezeichnungen lauten Boutique-Camping, Luxuscamping, Komfortcamping und Nobelcamping. Von den Interessierten wird Glamping als Variante des Naturtourismus angesehen, bei dem auf Komfort nicht verzichtet werden muss.