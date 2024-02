Am Sonntagabend hat sich auf den Straßen der Inselhauptstadt Palma de Mallorca ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist ein 36 Jahre alter Mann mit spanischer Staatsangehörigkeit ums Leben gekommen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ereignete sich das Unglück auf der Ringautobahn Vía de Cintura (Ma-20) in Fahrtrichtung Flughafen, auf Höhe des Zentralfriedhofs. Das Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass es noch an der Unfallstelle in seinem Wagen verblutete. Sein Freund, der Beifahrer war, musste tatenlos zusehen.

Wie genau es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte, wird noch untersucht. Wie das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear" schreibt, soll eine Fehlfunktion des Airbags Grund für den Tod des Mannes sein. Der Airbag habe sich vollständig vom Lenkrad gelöst und ein Metallteil sei in dem Hals des Opfers steckengeblieben. So verblutete er noch an der Unfallstelle im Citroen C3. Auch die zahlreichen Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun und nur noch seinen Tod feststellen. Ähnliche Nachrichten Betrunken aufs Navi gehört: Autofahrer steckt auf Treppen der Plaça Major in Palma fest Mehr ähnliche Nachrichten Insgesamt waren drei Autos in den Auffahrunfall verwickelt. Die anderen Verkehrsteilnehmer sind bei dem Unfall nicht verletzt worden, darunter waren auch zwei kleine Kinder. Am Sonntagabend kam es nach dem Unglück zu zahlreichen Staus auf der Ringautobahn, die um Palma de Mallorca führt. Denn der Unfall fiel zeitlich mit dem Ende des Fußballspiels von Real Mallorca zusammen. Das Stadion Son Moix liegt unweit der Unfallstelle direkt an der Vía de Cintura. Die Beamten vor Ort mussten eine Fahrspur sperren und den Verkehr regeln. In den sozialen Netzwerken hat der tödliche Unfall vor allem unter Einheimischen für viel Aufsehen gesorgt. Unter anderem bei Instagram lasen sich Kommentare wie Beileidsbekundungen, aber auch Kritik an dem neuen Tempolimit auf der Ringautobahn von Palma de Mallorca. Erst vor rund zwei Monaten, am 18. Dezember 2023, war die Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 100 Kilometer pro Stunde heraufgesetzt worden. Früher durfte man sogar noch schneller fahren: Bis Januar 2021 galt ein Tempolimit von 120 km/h auf der Vía de Cintura.