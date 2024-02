In Sa Calatrava, einem schicken Altstadtviertel in Palma de Mallorca, wächst der Unmut über ein Hotel, dessen Mitarbeiter nach Ansicht von Anwohnern immer wieder zu laut sein sollen. An einem Balkon wurde jetzt nach Beobachtungen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ein Plakat aufgehängt, auf welchem das Verschwinden der Herberge gefordert wird.

Es geht um das Boutique-Hotel "El Llorenç Parc de la Mar", das auch von nicht wenigen Deutschen gern besucht wird. Dort ist auch der mallorquinische Sternekoch Santi Taura tätig. Die Anwohner monieren, dass der Anlieferungsverkehr und die Stimmen auf der Dachterrasse immer wieder zu laut seien, und das auch nachts. Fahrradfahrer und Fußgänger würden behindert. Ähnliche Nachrichten So hat sich Palmas Calatrava-Viertel auf Mallorca verändert Sa Calatrava ist ein stilles, mitten im Gentrifizierungsprozess befindliches Altstadtviertel, in welchem aber noch alteingesessene Einwohner die Stellung halten. Das ehemalige Fischer-"Barrio" Santa Catalina ist bereits noch fortgeschrittener gentrifiziert, das sogenannte Lonja-Viertel ist bereits seit Jahren touristisch völlig umgeformt. In der Altstadt von Palma wohnen weiterhin nicht wenige Menschen, die von der Gentrifizierung wenig halten und bezahlbare Mietwohnungen für normale Arbeitnehmer fordern. Diese Einwohner kritisieren auch die immer größere Zahl von luxuriösen Boutique-Hotels.