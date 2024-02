Die Sonne bleibt Mallorca und den Nachbarinseln auch in den kommenden Tagen erhalten. Einheimische, Urlauber und Residenten müssen sich aber ab dem Wochenende auf sinkende Temperaturen einstellen. Der Blick aufs Wetter der kommenden Tage im Detail:

Der Donnerstag beginnt auf Mallorca teilweise wolkig oder mit Nebelbänken. Im Verlauf des Tages setzt sich aber überall die Sonne durch. Bis zum Nachmittag klettert das Quecksilber im Thermometer auf angenehme 18 Grad in Ses Salines, 19 Grad in der Inselmitte, 20 Grad in Palma und 21 Grad in Pollença. Der Wind weht nur schwach, nachts sinken die Werte wieder auf 8 bis 10 Grad.

Am Freitag können die Wolken vor allem im Inselosten auch mal dichter ausfallen, vereinzelt können Gegenden auf Mallorca einen grauen Tag erleben, es soll aber trocken bleiben. Vor allem im Westen und Südwesten der Insel scheint häufig die Sonne. Tagsüber klettern die Temperaturen erneut auf bis zu 21 Grad, nachts bleibt es frisch.

Das Wochenende wird ebenfalls heiter bis wolkig. Während vor allem am Samstag im Inselsüden teils dichte Quellwolken die Sonne verdecken können, scheint diese am Sonntag inselweit vom stahlblauen Himmel. Aber: Es ist mit einem leichten Temperaturrückgang zu rechnen. Die Höchstwerte betragen dann nur noch 16 bis 19 Grad. Was das Badevergnügen angeht, ist anzumerken, dass die Meerwassertemperatur derzeit nur etwa 15 Grad beträgt.

Deutlich zu spüren ist der Temperaturrückgang dann in der neuen Woche. Am Montag werden tagsüber stellenweise nur noch 15 Grad erreicht, nachts sinken die Werte teilweise auf nur noch 7 Grad. Die gesamte kommende Woche soll es frischer bleiben, es scheint aber weiterhin häufig die Sonne bei stabilem Winterwetter.

Im Allgemeinen zeigt sich dieser Winter in Spanien deutlich zu warm. In den kommenden Tagen sollen in Andalusien wieder bis zu 26 Grad gemessen werden. Rekordhalterin ist die Region Valencia. In der Provinz Castellón de la Plana liegen die Werte derzeit 8,5 Grad über den für diese Jahreszeit normalen Temperaturen. In Calles (Provinz Valencia) waren Ende Januar unglaubliche 30,7 Grad gemessen worden.