In Palma de Mallorca ist ein Mann auf offener Straße übel verprügelt worden. Den Vorfall dokumentiert ein Video, das die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitag verbreitete. Die Bilder wurden von einem Anwohner des Viertels Camp Redó von einem Balkon aus aufgenommen, in welchem die Tat verübt wurde.

Eine Frau und ein Mann wollten zunächst die tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern schlichten, waren aber nicht erfolgreich. Der Aggressor warf seinem Opfer immer wieder lautstark vor, sich in sein Leben eingemischt zu haben und schlug auf den bereits am Boden liegenden Mann wiederholt ein. Die Gegend in der Cotlliure-Straße gilt seit vielen Jahren als ausgesprochen gefährlich. Auch die allgemeine Verschmutzung mit Sperrmüll auf den Bürgersteigen, zerbrochenen Flaschen und Urinrückständen ärgert die Anwohner. Ein dort befindlicher Park namens Can Simonet gilt ebenfalls nicht als Zierde der Stadt. Ein weiteres Problem in der Gegend sind Obdachlose. Nachbarn zufolge halten sich diese in der Regel auf dem Spielplatz des Parks auf, während sich Minderjährige dort aufhalten. Neben einigen Arealen in Camp Redó gelten auch Son Gotleu und La Soledat als Problemviertel der Balearen-Kapitale.