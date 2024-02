Am Donnerstagnachmittag hat der Fahrer eines Motorrads nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Palmas Stadtteil Can Pastilla auf Mallorca schwere Verletzungen davongetragen. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung berichtete, erlitt das Opfer Frakturen an beiden Beinen, dem Handgelenk und dem Schlüsselbein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass der Autofahrer zuvor ein Vorfahrtsschild missachtet hatte, woraufhin es zu dem Unfall gekommen war.

Nach Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr. Nach dem Frontalzusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen stürzte der Motorradfahrer und erlitt durch den heftigen Aufprall starke Verletzungen. Nach dem Eintreffen der Polizei und der Sanitäter wurde der Biker zunächst medizinisch stabilisiert und sodann in das Universitätskrankenhaus Son Espases gebracht. Ähnliche Nachrichten Politik reagiert nach deutlichem Anstieg tödlicher Motorradunfälle prompt Mehr ähnliche Nachrichten Auf der Strecke, wo sich der Unfall ereignete, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde. Die Polizei wertet derzeit noch die Zeugenaussagen aus und untersucht die Schäden an den Fahrzeugen und den genauen Unfallhergang weiter. Auf Mallorca kam es in letzter Zeit sehr häufig zu Motorradunfälle, oftmals mit einem tödlichen Ausgang. Zahlen belegen, dass zweite Verkehrstote, der im vergangenen Jahr auf den Balearen am Steuer ums Leben kam, mit einem motorisierten Zweirad unterwegs war. Das geht aus einer Statistik der spanischen Straßenverkehrsbehörde DGT (Dirección General de Tráfico) hervor, auf die sich die MM-Schwesterzeitung Anfang des Jahres bezog. Demnach verunglückten auf Mallorcas Straßen 14 Motorradfahrer tödlich, auf Ibiza vier, auf Formentera zwei und auf Menora einer.