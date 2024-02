Im Prozess gegen einen Mann, der im Jahr 2021 in Palmas Partyviertel ein Ehepaar betrunken angefahren und schwer verletzt hatte, hat die Staatsanwaltschaft bei einem Gericht auf Mallorca nur sechs Monate Haft und den Verlust des Führerscheins beantragt. Am schlimmsten war es der Frau ergangen, die eineinhalb Jahre brauchte, um sich von ihren Verletzungen zu erholen, für die sie zwei Operationen über sich ergehen lassen musste.

Der Prozess wegen dieser Vorfälle, die als Verbrechen gegen die Verkehrssicherheit und als grob fahrlässige Körperverletzung eingestuft werden, soll in den kommenden Wochen vor dem Strafgericht in der Via Alemania in Palma mit einem Urteil enden.

Der Vorfall, den die Staatsanwaltschaft in ihrer schriftlichen Erklärung schildert, zu der die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" Zugang hatte, ereignete sich am 25. August 2021 wenige Minuten nach Mitternacht in der Calle Espartero in dem belebten Viertel Santa Catalina. Der Angeklagte verlor am Steuer eines leistungsstarken Fahrzeugs und nach dem Genuss alkoholischer Getränke die Kontrolle über das Auto und überfuhr, nachdem er auf den Bürgersteig geraten war und gegen einen Laternenpfahl geprallt war, ein Ehepaar, das in Richtung Plaza Progreso unterwegs war. Der schreckliche Unfall wurde von Dutzenden von Zeugen beobachtet, die sich zu diesem Zeitpunkt am Tatort befanden.

Der Angeklagte, der von der Lokalpolizei festgenommen wurde, wies einen Wert von 1,01 und 0,98 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft auf, d.h. das Vierfache des zulässigen Höchstwertes. Durch den starken Aufprall wurde die Frau etwa zwölf Meter weit geschleudert und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Sie wurde in kritischem Zustand ins Inselkrankenhaus Son Espases eingeliefert. Ihr Ehemann erlitt eine Schädelprellung. Die Staatsanwaltschaft fordert zudem von dem Angeklagten und der Versicherungsgesellschaft eine Entschädigung von mehr als 155.000 Euro.