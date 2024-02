Der deutsche Staatsbürger Thomas L., der von der deutschen Justiz per internationalem Haftbefehl gesucht worden war, ist am Freitag in seinem Heimatland festgenommen worden. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, werden L. Steuerbetrug, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Steuerfahndern zufolge soll der Unternehmer, der auf Mallorca ein Hotel betreibe, mutmaßlich in Deutschland hinterzogene Steuergelder mit Immobiliendeals auf der Insel gewaschen haben. Unmittelbar vor seiner Festnahme hatten Beamte der Guardia Civil, des Bundeskriminalamts und italienische Fahnder am Freitagmorgen ein Hotel sowie mehrere Häuser und Wohnungen in Cala Rajada und Capdepera durchsucht. Dabei wurden Medienberichten zufolge neben geringen Mengen Bargeld insbesondere elektronische Datenträger und Unterlagen sichergestellt.

Nach Recherchen von "Ultima Hora" waren die Fahnder Thomas L. seit etwa einem Jahr auf der Spur. Zuletzt hätte sich das BKA auf Immobilienwerte L.s und dessen libanesischen Geschäftspartners im Osten Mallorcas konzentriert. Zum Zeitpunkt der Razzien, so die Zeitung, habe sich Thomas L. aber längst in der Schweiz aufgehalten. Von dort sei er weiter nach Deutschland gereist, wo er am Freitag festgenommen wurde. Im niedersächsischen Drochtersen durchsuchten nach Darstellung des Stader Tageblatts "schwerbewaffnete Polizisten der Bereitschaftspolizei Lüneburg" das Firmengebäude der Co.Net-Verbrauchergenossenschaft. Thomas L. hatte Medienberichten zufolge die Genossenschaft, die nach eigenen Angaben in den zurückliegenden Jahren viele Millionen Euro im Inselosten investierte, 2001 gegründet. Die Regionalzeitung sprach im Zusammenhang mit Thomas L.s Festnahme zudem von einem "europaweiten Schlag gegen die Clankriminalität".