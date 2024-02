Am Samstagmorgen ist auf Mallorca in Palma ein heftiger Hagelsturm niedergegangen, der allerdings nur wenige Minuten dauerte und dann in Regen überging. Dies war jedoch nicht die einzige Gegend auf der Insel, in der dieses Wetterphänomen beobachtet wurde. So war in den frühen Morgenstunden des Samstags Port de Pollença im Inselnorden aufgrund eines spektakulären Hagelsturms regelrecht mit einer feinen weißen Schicht überzogen worden. Das galt insbesondere für die Höhenzug samt der Straße nach Formentor.

Das staatliche Wetteramt Aemet erklärte, dass der Hagelschauer, der am frühen Morgen in Port de Pollença registriert worden war, durch einen starken Sturm verursacht worden war, der sich dort örtlich gebildet hatte. Die dortige Wetterstation meldete 10 Liter pro Quadratmeter in lediglich einer halben Stunde. Espectacular calabruixada que ha caigut al Port de Pollença de matinada.



Und auch auf dem Puig Major, Mallorcas höchstem Berggipfel mit 1445 gemessenen Metern, hagelte es im Morgengrauen. Auch in anderen Bergzonen waren die Gipfel von dem Niederschlag betroffen. Bon dia! Precipitació sòlida a dalt del Puig Major... però calabruix més que altra cosa. -1'5°C a dalt del Puig Major. pic.twitter.com/s4LJsqenZD — Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) February 24, 2024 Für den weiteren Verlauf des Samstags prognostizierte Aemet bewölkte Abschnitte mit gelegentlichen Schauern, die von Gewittern und Hagel begleitet sein könnten, während der Himmel am Nachmittag leicht bewölkt sein wird. Die Schneefallhöhe wird aufgrund des Temperaturrückgangs bei 1000 Metern liegen.