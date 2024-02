Wer in deutschen Landen durch Bahnhöfe und Flughafen-Terminals schlendert, bemerkt in der Regel schnell, dass in den Zeitungsregalen auch eine Packung Sehnsucht nach Mallorca zu finden ist, nämlich die neueste MM-Ausgabe. Nicht selten wird sie neben honorigen Blättern wie "Le MondedDiplomatique" oder "Welt am Sonntag" drapiert, wie ein Emissär der Redaktion am Wochenende feststellen konnte.

Allein in der Hauptstadt Berlin können Insel-Fans das Mallorca Magazin an richtig vielen Orten käuflich erwerben, und dies nicht nur im Flughafen und in Bahn- bzw. S- und U-Bahnhöfen (siehe Auflistung unten). In anderen Kommunen wird MM ebenfalls an unterschiedlichen Stellen verkauft, etwa in Hamburg (fünf) und München (ebenfalls fünf).

In weiteren Städten findet sich MM in der Regel lediglich am örtlichen oder im, wenn vorhanden, Flughafen. Auch in nicht allzu bekannten Gemeinden kann man seine Sehnsucht nach Mallorca befriedigen, indem man im Bahnhof nach Herzenslust zulangt – etwa in Grünstadt, Weiden in Bayern, im Ostseebad Binz oder in Bad Saulgau.

An eher ungewöhnlichen Stellen ist es im Bundesgebiet ebenfalls möglich, MM zus erstehen. Dazu gehören die Bundesautobahntankstelle Wattenheim/Pfalz, die Königsallee in Düsseldorf und der Presseshop in der Rüttenscheider Straße in Essen.