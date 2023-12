Die Bandbreite der Nachrichten, die die Leserinnen und Leser des Mallorca Magazins im Laufe des Jahres gelesen haben, ist so schmal nicht. Sie reicht von Sensationsmeldungen zu ungewöhnlichen Ereignisse über Wetterkapriolen, touristische Flug- und Insidertipps bis hin zu Berichten über prominente Inselbesucher und nackten Tatsachen und letztlich auch Berichten über Kriminalität auf Mallorca.

Eine Auswertung aller Digitalnachrichten auf dem MM-Internetportal bringt es an den Tag: Nichts hat die Leserinnen und Leser so sehr elektrisiert wie das Video eines lebendig gestrandet Blauhais an der Playa de Palma. Der zappelnde Fisch schaffte es dann aus eigener Kraft wieder zurück ins Meer, wo er abtauchte und nicht mehr gewesen ward.

Das Treiben der Urlauberinnen und Urlauber ist ebenfalls stets von hohem Interesse. Handelt es sich nun um allzu leicht bekleidete Damen, wie sie etwa in Peguera über die Promenade flanierten, oder um die Auswüchse des Exzess-Tourismus in Cala Rajada oder an der Playa de Palma. Ebenfalls im Brennpunkt des Interesses standen die Meldungen im Zusammenhang mit der Vergewaltigung einer deutschen Touristin durch eine Gruppe junger Männer aus Nordrhein-Westfalen. Ferner hat auch das Schicksal eines schwarzen Straßenhändlers an der Playa de Palma lebhaft interessiert.

Unwetter und Stürme sowie die durch sie verursachten Schäden auf Mallorca haben ebenfalls eine hohe Einschaltquote. Und tumultartige Wetterphänomene hat es in diesem Jahr, neben einer ausgeprägten Hitzewelle, mehrere gegeben. Nicht zu vergessen die weiße Schneepracht, die im Februar auf der Insel niederging. Sie wurde einer Familie im Wohnmobil fast zum Verhängnis. Die Feststeckenden mussten von der Bergwacht aus ihrer frostigen Lage gerettet werden.

Das Treiben am Himmel ist auch von einem anderen Gesichtspunkt her von großem Interesse für die MM-Leser. Tipps rund ums Fliegen, die Handhabe des Handgepäcks oder neue Verbindungen zwischen Deutschland und der Insel haben nicht minder die Aufmerksamkeit der Leser gefunden.

Last but noch least die Prominenten aus Film, Kultur und Sport, wie etwa Roger Federer oder Til Schweiger: Ein Riesenecho folgte auf die MM-Reportage zu Pippi Langstrumpf. Als sich die drei Kinderstars aus fernen TV-Tagen erstmals wieder zu dritt auf Mallorca trafen, da wollten ganze Generationen von Fans sich über das jüngste Abenteuer des Trios informieren.

Ganz in diesem Sinne wird MM auch im neuen Jahr über das Geschehen auf der Insel berichten.

Und das hier waren nun die 23 meistgelesenen MM-Meldungen im Internet 2023

1.

Alarm an der Playa de Palma: Blauhai treibt Badende aus dem Wasser

2.

Anwohnerverband entsetzt: Urlauberinnen flanieren mit nackten Hintern durch Peguera

3.

Deutscher Exzesstourismus: So sieht es rund um Cala Rajada jetzt schon aus

4.

Sintflutartige Regenfälle und orkanartige Windböen: Heftige Gewitter sorgen für Stromausfälle auf Mallorca

5.

So schlimm hat der Sturm an den Häfen Mallorcas gewütet

6.

Wenn sich Pippi, Annika und Tommy auf Mallorca zum Frühstück treffen

7.

Schicksal Straßenhändler: So viel verdient ein "Helmut" am Tag auf Mallorca

8.

"So schlimm wie nie": Wirte und Unternehmer sprechen über die Lage an der Playa de Palma

9.

Winterwunderland: Die schönsten Bilder vom Schnee auf Mallorca

10.

Wirbelsturm auf Mallorca entwurzelt Bäume

11.

Ex-Tennisstar Roger Federer genießt mit seiner Familie seinen Urlaub auf Mallorca

12.

Warnung auf Mallorca vor aus Marokko eingeführten Wassermelonen

13.

Unterkühlt im Campingmobil: Schneedrama um Familie mit Kindern auf Mallorca

14.

"Bin schockiert!": Das sagt ein Freund auf Mallorca über die Vorwürfe gegen Til Schweiger

15.

Umgeleitete Flüge, gesperrte Straßen und überbordende Sturzbäche: Heftiges Unwetter überrollt Mallorca

16.

Ehe-Aus bei Iris Klein – Jetzt naht der Abschied von Mallorca!

17.

Per Flugzeug nach Mallorca: Das sollten Sie beim Handgepäck beachten

18.

Mallorca genießen: Das sind die sieben Gastro-Terrassen in Palma mit den besten Ausblicken

19.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung: Tatverdächtige filmten Geschlechtsakt mit Handy

20.

Unwetterwarnung auf Mallorca: Wo es in den nächsten Tagen ungemütlich wird

21.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung: Familienbesuch und neue Details über die Festgenommenen

22.

Champagner, Häppchen und Las Vegas: So feiern die Reichen und Schönen auf Mallorca

23.

Mit dieser neuen Airline kommt man jetzt von Deutschland nach Mallorca