Auf Mallorca sind an diesem Dienstag rund 30 Kilo Haschisch an Land gespült worden. Ein Mann, der am Montagmorgen am Hundestrand von Es Carnatge in Palma spazieren ging, entdeckte ein verdächtig aussehendes Bündel ganz in der Nähe des Ufers und wählte den Notruf 091. Die Nationalpolizei bestätigte schließlich, dass es sich bei dem gefundenen Paket um illegale Substanzen handle. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr morgens.

Ähnliche Nachrichten Bewohner der Drogensiedlung Son Banya könnten bald umgesiedelt werden Mehr ähnliche Nachrichten Das Auftauchen des Drogenpakets an der Küste fällt mit den starken Winden und Wellen zusammen, die in den letzten Tagen auf der Insel verzeichnet wurden. Wie im vergangenen Oktober, als bereits mehrere Dutzend Pakete in der Gegend von Calvià und Andratx gefunden wurden, deutet alles darauf hin, dass die Drogen von einem Boot fielen und anschließend an Land getrieben wurden. Die Nationalpolizei schließt nach Angaben der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora nicht aus, dass in den kommenden Tagen weitere Pakete die Küste erreichen. Die Beamten empfehlen bei Fund von sogenannten Drogenbündeln umgehend die Polizei zu informieren.