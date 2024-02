Die spanische Nationalpolizei hat am Dienstag ein Archiv mit mehr als 3000 Fotos gestohlener Gegenstände ins Netz gestellt. Dabei handelt es sich laut einer Pressemitteilung um Objekte, die nicht nur auf Mallorca, sondern in ganz Spanien sichergestellt wurden – Juwelen, Schmuck, Uhren und mehr. Die Besitzer dieses Diebesguts konnten noch nicht ausfindig gemacht werden.

Um es Geschädigten einfacher zu machen, ein gestohlenes Objekt eventuell wiederzufinden, wurden die Gegenstände in bestimmte Kategorien wie Uhren, Münzen und Ohrringe unterteilt. Wird jemand fündig, kann er sich mit der Nationalpolizei in Verbindung setzen. Die Beamten klären den Geschädigten darüber auf, was er zu tun hat, um wieder an sein Eigentum zu kommen.

Und so funktioniert's: Zunächst muss man auf die Homepage der Nationalpolizei gehen, www.policia.es. Bei "TU POLICIA" findet man den Zugang zu der virtuellen Ausstellung. Jedem Objekt ist die Ermittlergruppe zugeteilt, die mit dem Verbrechen beschäftigt war. Auch über folgenden Link ist ein Zugang möglich: https://www.policia.es/_es/tupolicia_expo_joyas.php.