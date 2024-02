In einem Geschäft an der Playa de Palma auf Mallorca ist es Kunden gelungen, zwei sehr gewalttätige Diebe niederzuringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Zu dem Vorfall kam es Medienberichten zufolge am Samstag in einem Laden in der Trasimé-Straße am "Ballermann". Einer der Kunden wurde verletzt, als ihm einer der Kriminellen in einen Finger biss.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei 19 beziehungsweise 24 Jahre alte Algerier. Sie hatten gegen 20 Uhr mehrere Kleidungsstücke unbezahlt mitnehmen wollen, als sie von einer Mitarbeiterin zur Ordnung gerufen wurden. Daraufhin attackierten die Kriminellen die Frau und warfen sie zu Boden. Danach schritten zwei Kunden ein und rangen die Männer nieder. Am Ende konnten mehrere herbeigerufene Lokalpolizisten die Täter abführen. Festinstallierte Kameras zeichneten die gesamte Tat auf, so dass die Männer einem gerichtsverfahren wohl nicht entgehen können.