Nach einem meist sonnigen Donnerstag trübt sich das Wetter auf Mallorca wieder rasch ein. Bereits in der Nacht zum Freitag soll es blitzen, donnern und mal wieder regnen. Der Wetterdienst Aemet rief die Warnstufe Gelb für das Meer westlich und südwestlich der Insel aus. Es wird mit hohem Wellengang gerechnet.

Der Spuk soll bereits am Freitagmittag wieder enden. Dann hellt es sich auf und die Sonne lässt sich wieder einige Stunden lang blicken. Doch bereits am Wochenende muss mit einem erneuten Sturm gerechnet werden. Dann soll es allerdings nicht so heftig gewittern. Eine nachhaltig schöne Phase ist noch nicht abzusehen.

Am Mittwoch war es kalt, feucht und regnerisch auf Mallorca gewesen: Örtlich fielen große Niederschlagsmengen. Besonders nass wurde es im Weiler Escorca, wo 77 Liter auf den Quadratmeter niedergingen. Auf Platz 2 folgt das Kloster Lluc mit 54,3 Litern vor der von vielen Deutschen bewohnten Gemeinde Artà mit 31 Litern, Son Servera (24,2) und Banyalbufar (20 Liter).