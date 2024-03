In der Nähe des Dorfes Sencelles hat ein rücksichtsloser Mann am Steuer eines SUV einen Motorradfahrer fast um sein Leben gebracht. Der Mann, der keinen Führerschein besitzt, drängte den anderen Verkehrsteilnehmer laut Medienberichten vom Freitag an eine Begrenzungsmauer, sodass dieser stürzte.

Danach soll der SUV-Fahrer gebremst und den anderen Mann lautstark bedroht haben. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Jetzt wurde er von Polizisten dr Guardia Civil ermittelt und muss mit Ärger rechnen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 22. Dezember des vergangenen Jahres auf einer Straße namens Camí des Velar. Auf Mallorca finden sich viele streckenweise schmale Teerwege mit zumTeil alten Begrenzungsmauern. Wenn einem Fahrer ein anderer entgegenkommt, kommt es mitunter zu brenzligen Situationen.