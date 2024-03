Ein erneutes Tiefdruckgebiet hat Mallorca in der Nacht zum Freitag mit reichlich Regen eingedeckt. Stundenlang prasselten die Tropfen auf das Land, einige ansonsten trockene Sturzbäche füllten sich mit Wasser. Die Temperaturen gingen auf lediglich sechs Grad zurück. Der Regen hörte am Morgen auf, die Sonne brach sich Bahn.

Doch eine anhaltend trockene Phase ist nicht in Sicht: Bereits am Samstagabend steigt die Niederschalgswahrscheinlichkeit erneut rasant an, und zwar auf 75 Prozent. Am Sonntag regnet und gewittert es bis zum Mittag mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent. Am Montag soll es wieder trocken sein.

Am Donnerstag war es auf Mallorca trocken geblieben. Bei Werten bei fast 20 Grad war es möglich, sich problemlos auf Restaurant- und Barterrassen aufzuhalten. Am wärmsten war es in Campos mit 18,8 Grad, auf Rang 2 folgte der Flughafen von Palma (18,7 Grad), dann Binissalem (18,6), Llucmajor (18,2 Grad) und Calvià (18,1).