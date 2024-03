Nach einer wilden Messerstecherei im Viertel El Rafal in Palma de Mallorca haben Beamte der spanischen Nationalpolizei mindestens neun Personen festgenommen. Bei dem Vorfall, der sich in der Nacht zum Sonntag zutrug, wurden laut einer Pressemitteilung vier Beteiligte verletzt, darunter zwei schwer. Am schlimmsten traf es eine Frau, deren schwer Lunge in Mitleidenschaft gezogen wurde. Sie und auch andere Verletzte mussten in die Notaufnahme des Son-Espases-Krankenhauses gebracht werden.

Ähnliche Nachrichten Zwei Touristen in Palma mit Messerstichen schwer verletzt Mehr ähnliche Nachrichten Die Messerstecherei nahm bei einem Streit zwischen einem getrennten Ehepaar gegen 22 Uhr ihren Ausgang. Danach beteiligten sich immer mehr Mitglieder von zwei Gitano-Clans an der bewaffneten Auseinandersetzung. Die Polizeibeamten riegelten das gesamte Gebiet um die Straßen Salines und Selva ab, um eine weitere Eskalation zu verhindern. El Rafal gilt als ein nicht besonders ansehnliches Viertel der Balearen-Kapitale. Auch Son Gotleu und La Soledat haben wegen wiederholter krimineller Machenschaften von Einwohnern einen ausgesprochen schlechten Ruf.