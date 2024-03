Beamte von National- und Lokalpolizei haben in Manacor im Osten von Mallorca eine Frau festgenommen, die volltrunken in ihrem Auto zusammen mit ihrem sechsjährigen Sohn unterwegs war. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" handelt es sich um die selbe Frau, die bereits am 11. Februar zusammen mit ihrem Lebensgefährten abgeführt worden war, nachdem ihr Kind nachts allein von einem Taxifhrer auf einer Straße gefunden worden war.

Die Ordnungshüter waren von einem Wachmann auf die betrunkene Autofahrerin aufmerksam gemacht worden, der im Bahnhof der zweitgrößten Stadt der Insel Dienst tat. Bei einem Test wurden im körper der Frau 0,72 Promille Alkohol festgestellt, dreimal so viel wie erlaubt. Das Kind befand sich auf dem Rücksitz, auf dem Beifahrersitz saß der ebenfalls betrunkene Lebensgefährte. Auf Mallorca ist es vor allem an Wochenenden nicht unüblich, betrunken auf Straßen im Auto unterwegs zu sein. Vor allem nach Dorffesten, sogenannten "Verbenas", werden immer wieder Alkoholsünder von der Polizei angehalten.