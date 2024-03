Selfies mit Meeresblick machen, Ensaimada mit café con leche probieren...und wieder an Bord gehen: So in etwa könnte das Programm für die über 40.000 Passagieren, die verteilt auf 18 Kreuzfahrtschiffe im Laufe dieses Monats März im Hafen von Palma ankommen, werden. Das ist eine ähnliche Zahl wie in demselben Zeitraum im Vorjahr, als in der Balearenhauptstadt 17 Ozeanriesen anlegten, und eine niedrigere als zum Ende der Coronapandemie 2022, im März 2022, mit 23 Schiffen.

In diesem Jahr ist es neu, wie die Kollegen der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichten, dass eine Reederei in einer Nebensaison zwei Kreuzfahrtschiffe am selben Tag einsetzt. Das ist bei bei MSC Cruises S.A mit Sitz in Genf der Fall, deren Schiffe MSC Fantasia und MSC Orchestra jeden Freitag in Palmas Hafen anlegen.

Am 8. März soll der umweltfreundliche Ozeanriese Sun Princess, der mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird, auf seiner Jungfernfahrt in Palma anlegen. Das Schiff bietet Platz für insgesamt 4300 Passagiere und besticht durch ein innovatives Design und kulinarische Highlights an Bord.

Ein Kreuzfahrtschiff, das seine Routen durchs Mittelmeer mit Kurs auf Palma im Winter und in der Nebensaison beibehalten hat, ist die Costa Smeralda der italienischen Reederei Costa Crociere, die im Laufe des März zweimal im Balearen-Hafen anlegt.

Von den Schiffen, deren Heimathafen Palma ist und die hier stationiert sind, kommt nun die von TUI betriebene Marella Explorer 2 hinzu. Bei den Kreuzfahrttouristen in der Nebensaison sind die Italiener mit einem Anteil von 70 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von den Briten, die die restlichen 30 Prozent ausmachen. Auffallend ist, dass es kaum Deutsche gibt, die zu dieser Jahreszeit Kreuzfahrten buchen. In der Hauptsaison fällt dieses Kreuzfahrt-Länder-Ranking komplett anders aus, und Deutschland liegt mit an der Spitze.