Das Wetter wird sich auf Mallorca in den kommenden Tagen deutlich eintrüben. Bereits am Freitag wird es der Vorhersage von Aemet zufolge örtlich regnen, wiewohl aber noch nicht so viel. Allerdings wird dann ein heftiger Südwestwind wehen, der das Meer aufpeitscht. Am Samstag soll es dann mitunter fast wie aus Kübeln schütten.

Ähnliche Nachrichten Gar nicht schön: Äußerst schmuddeliges Tiefdruckgebiet nimmt Kurs auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Auch am Sonntag und am Montag muss auf Mallorca mit Regen gerechnet werden. Doch dann lässt sich wieder ab und zu die Sonne blicken. Die Tages-Höchsttemperaturen sinken dann aber bei weiterhin steifem bis stürmischen Wind auf lediglich noch 16 Grad. Eine nachhaltig schöne Wetterphase ist bislang nicht in Sicht. Am Dienstag war es auf der Insel mild und sonnig, die 20-Grad-Marke wurde aber nicht geknackt: Campos führt die Hitliste mit 18,8 Grad an, auf Rang 2 folgt Muro mit 18,4 Grad vor Port de Pollença und Manacor mit 18,3 Grad. Richtig kühl war es im Weiler Escorca und in der Serra d'Alfàbia mit lediglich 10,2 Grad.