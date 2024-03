Eine Mallorca-Mühle ist am Montag 24 Stunden lang auf einer elektronischen Werbetafel am weltberühmten Times Square in New York gezeigt worden. Unter dem Titel "Passion for Heritage" ("Leidenschaft für das Kulturerbe") gelang es dem Fotografen und Architekten Lluís Bort, seine Bemühungen um den Schutz dieser emblematischen Gebäude der mallorquinischen Landschaft an einen der symbolträchtigsten Punkte der USA zu tragen. Pro Tag sind am Times Square etwa 330.000 Menschen unterwegs.

Pro Tag sind etwa 330.000 Menschen unterwegs.

Ein riesiger QR-Code mit dem Namen der Santana Art Gallery mit Sitz in Manhattan und Madrid, die zusammen mit der Galeria Oriente & Occidente in Valencia diese Ausstellung organisiert hatte, ermöglichte jedem Passanten den Zugang zu Borts Fotoserie, die auch im historischen Gebäude La Misericòrdia in Palma bis zum 30. März zu sehen ist. Die Ausstellung in der nordamerikanischen Stadt wiederum ist Teil der Schau "Art Of Spain" in New York, an der 14 internationale Künstler teilgenommen haben, die ihre Werke in Spanien haben. Bort war einer der Künstler, die für diese Ausstellung ausgewählt wurden.