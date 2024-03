Am Montagnachmittag hat ein Mann den leblosen Körper seines 28-jährigen Sohnes im Bad von dessen Apartment in Palma vorgefunden. Die Polizei hat daraufhin Untersuchungen eingeleitet, um die genaue Todesursache des Verstorbenen zu ermitteln. Anzeichen von Gewalt oder etwaige Hinweise, dass sich der junge Mann das Leben genommen hätte, gibt es keine.

Der tragische Fund ereignete sich nach Angaben der Justiz gegen 16 Uhr in einem Haus im Wohngebiet Son Espanyolet in der Balearenhauptstadt. Die Freundin des Opfers kontaktierte die Schwester des jungen Mannes mit der Nachricht, dass sie ihn nicht erreichen konnte, woraufhin letztere sodann den Vater alarmierte. Als jener den regungslosen Körper entdeckte, rief er den Rettungsdienst und die Polizei an.

Wenige Minuten später traf eine Polizeistreife ein. Die Beamten stellten fest, dass der junge Mann keinen Puls mehr hatte. Auch ein Krankenwagen traf vor Ort ein, aber die Sanitäter konnten nur noch den Tod des jungen Mannes festetellen. Aufschluss soll jetzt eine Autopsie bringen.