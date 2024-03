Ein 69 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Algaida bei Reparaturarbeiten unter ein Auto geraten und tödlich verunglückt. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich das Unglück gegen 15 Uhr auf einer Finca am Camí Son Bassa. Demnach hatte der Mann das Auto zuvor aufgebockt, um einen möglichen Schaden am Fahrzeugboden zu beheben. Aus bislang ungeklärten Gründen sei die Vorrichtung plötzlich in sich eingestürzt und habe den 69-Jährigen unter sich begraben, berief sich die Zeitung auf Angaben der Notrufleitstelle 061.

Als die herbeigerufenen Rettungskräfte und Polizei eintrafen, war der Verunglückte bereits tot. Der Notarzt, so die Zeitung, habe noch an Ort und Stelle den Totenschein ausgestellt. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge starb der Mann unmittelbar nach dem Einsturz der Aufbockvorrichtung. Weitere Aufschlüsse zum Hergang des Unfalls soll eine Rekonstruktion des Geschehens seitens der Guardia Civil liefern.