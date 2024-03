Ein Schauspieler, der zudem früher als Model, arbeitete, wurde am Freitag in Palma de Mallorca wegen eines Betrugsdelikts zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt. Das Gericht in der Balearenhautpstadt hält es für erwiesen, dass der 29-jährige Mann spanischer Nationalität im Sommer 2020 eine Villa und ein Penthouse in Inca in der Inselmitte bewarb, und fälschlicherweise seinen Opfern angab, diese beiden Mietobjekte zur Miete beziehen können. Zudem muss der Täter den Geschädigten das Geld in Höhe von über 8000 Euro, die sie für die nicht erbrachten Mietleistungen im Voraus gezahlt hattten, zurückerstatten.

Zunächst forderte die Staatsanwaltschaft drei Jahre Haft, doch wurde das Strafmaß nach Verhandlungen mit den Rechtsanwälten des Betrügers reduziert. Der Kriminelle sitzt bereits wegen anderen Straftaten Haftstrafe ab, wobei jetzt das Jahr Gefängnis zu letzterer hinzuaddiert wird. Der bei den Taten beteiligte Ex-Partner des Angeklagten wurde freigesprochen. Bei dem Tathergang im Juni und Juli 2020 soll der Angeklagte in den sozialen Netzwerken die besagte Villa und das Penthouse zu einem attraktiven monatlichen Mietpreis von jeweils 680 Euro angeboten haben. Das Problem bestand jedoch darin, dass ihm die Immobilien nicht gehörten. Drei Personen meldeten sich daraufhin auf die Annonce des Spaniers und überwiesen ihm insgesamt einen Betrag von 8080 Euro. Als die Opfer dem Betrug entlarvten, meldeten sie den "falschen" Vermieter der Polizei.