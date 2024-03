Am Freitagabend hat sich auf Mallorca ein tödlicher Unfall ereignet. Dabei ist in der Deutschen-Hochburg Cala Millor im Osten der Insel ein Senior ums Leben gekommen. Der 82-jährige Mann starb nach einem Sturz aus dem Treppenhaus des ersten Stocks in der Calle Pi. Zeugen sagten aus, sie hätten den älteren Mann kurz vor dem Fall schwanken gesehen. Ob er einen Schwächeanfall erlitten oder unter Alkoholeinfluss gestanden hatte, wird jetzt untersucht.

Nachbarn hatten erst Lärm gehört und den Rentner dann bewusstlos auf dem Boden des Wohnhauses in Cala Millor aufgefunden. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Als diese eintrafen, schlug das Herz des 82-Jährigen nicht mehr und er atmete auch nicht. 45 Minuten lang versuchten sie, den Mann wiederzubeleben – vergeblich. Zum Schluss konnten sie nur noch seinen Tod feststellen. Welcher Nationalität das Opfer gewesen ist, ist nicht bekannt. Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, untersuchen die Beamten jetzt weiter. An diesem Wochenende sind auf Mallorca innerhalb weniger Stunden zwei Senioren durch tragische Unfälle gestorben. Am Samstagmorgen kam ein 73-jähriger Spanier in der Partyhochburg Magaluf im Südwesten der Insel ums Leben. Der Mann war aus dem dritten Stock eines Wohnblocks gestürzt. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, soll der Mann durch den Sturz aus zehn Metern Höhe auf der Stelle tot gewesen sein. Seine Leiche wurde von einem pensionierten Polizeibeamten vorgefunden.