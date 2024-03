Das Wetter auf Mallorca verschlechtert sich am Mittwoch drastisch: Die Meteorologen von Aemet riefen für diesen Tag und den Gründonnerstag wegen hoher Wellen die Warnstufe Orange aus, und dies für die Küstenbereiche im Westen, Süden und Südosten. Wegen starker Windböen gilt an beiden Tagen zugleich die Warnstufe Gelb.

Am Mittwoch kann es ein wenig regnen, am Donnerstag und Freitag bleibt es jedoch trocken. Es ist zu erwarten, dass die Prozessionen stattfinden können. Die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge im Verlauf der Tage nach lediglich 16 Grad am Dienstag und 17 Grad am Mittwoch wieder auf über 20 Grad.

Nachts sinken die Werte nicht mehr unter 10 Grad. Nach einem allem Anschein nach trockenen Samstag trübt es sich am letzten Märztag wieder ein auf Mallorca, mit Regen und viel Wind muss gerechnet werden.

Das aktuelle Tiefdruckgebiet mit Schlammregen und ungewöhnlich niedrigen Temperaturen hat dafür gesorgt, dass Jacken wieder entstaubt und Regenschirme aktiviert werden mussten. Es fielen allerdings bislang nur geringe Niederschlagsmengen.

Bereits am Montag waren die Temperaturen auf Mallorca nicht über 20 Grad gestiegen: Spitzenreiter war das Kap Blanc südlich von Llucmajor mit 18,9 Grad vor der Gemeinde Campos mit 18,5 Grad. Auf Rang 3 folgt Pollença mit 18,4 Grad vor Banyalbufar mit 18 Grad, Calvià (17,8), Sa Pobla (17,4), Porreres (17,3) und Llucmajor (17,2 Grad).

Wer an den kommenden Ferientagen schwimmen will, muss mutig sein: Das Meerwasser etwa an der Playa de Palma hat weiterhin lediglich eine Temperatur von 16 bis 17 Grad. An der beliebten Playa de Muro sind es lediglich 15 Grad.