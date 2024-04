Die Gemeinde Calvià lädt Feinschmecker und alle jene, die es vielleicht noch werden möchten, die kommenden vier Wochen zu einer neuen Auflage der kommunalen Gastronomiemesse La Mostra Calvià. Startschuss, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", sei am kommenden Freitag. Bürgermeister Juan Antonio Amengual ließ es sich am Mittwoch nicht nehmen, im Rahmen eines Showcooking-Events dem Starkoch Koldo Royo persönlich zur Seite zu stehen. Bei der La Mostra Calvià nehmen in diesem Jahr insgesamt 53 Restaurants teil, die eigens für die Messe zusammengestellte Menüs zu Preisen von 18, 22 und 35 Euro anbieten.

Ob der schieren Größe der Gemeinde findet die kulinarische Veranstaltung in den jeweiligen Ortsteilen in vier Phasen statt: Wochenende 5. bis 7. April : Illetes, Portals Nous, Costa d'en Blanes und Son Caliu

: Illetes, Portals Nous, Costa d'en Blanes und Son Caliu Wochenende 12. bis 14. April : Palmanova und Magaluf

: Palmanova und Magaluf Wochenende 19. bis 21. April : Santa Ponça und Costa de la Calma

: Santa Ponça und Costa de la Calma Wochenende 26. bis 28. April: Peguera, Cala Fornells, Calvià, Es Capedellà, El Toro und Son Ferrer Die Idee hinter der La Mostra Calvià, so Bürgermeister Amengual, sei, den Gästen Speisen vorzustellen, die ansonsten auf den Speisekarten der jeweiligen Restaurants nicht zu finden seien. Und natürlich spiele auch der wirtschaftliche Aspekt eine tragende Rolle. Der Gastroevent soll dazu beitragen, in der Nebensaison den Restaurants zusätzliche Gäste zu bescheren. Neben dem klassischen La Mostra Calvià-Menü steht in diesem April erstmals eine exklusive Variante für Besitzer anspruchsvoller Geschmackssinne zur Auswahl: das Gastro Calvià-Menü. Dabei handelt es sich der Zeitung zufolge um eine Zusammenstellung verschiedener Gerichte mit Weinprobe. Die Kosten lägen hierbei zwischen 50 und 95 Euro. Die komplette Liste der teilnehmenden Restaurants kann auf der Internetseite visitcalvia.org eingesehen werden.