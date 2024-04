Die Flughafenautobahn auf Mallorca (Ma-19) hat eine neue Fahrspur. Der Inselrat hat die entsprechende Strecke in der Osterwoche freigegeben. Der neue Streifen soll den Verkehr zwischen den Anschlussstellen Flughafen und Can Pastilla entlasten.

Autos und Busse, die vom Flughafen kommend die Autobahn in Richtung El Arenal befahren, verfügen ab sofort bis zur Abfahrt Can Pastilla über eine Fahrspur mehr. Der neue Streifen ist besonders für Verkehrsteilnehmer gedacht, die vom Airport nach Can Pastilla fahren wollen. Diese müssen jetzt gar nicht mehr auf die Autobahn einfädeln, sondern können die neue Fahrspur nutzen, die dann in die Ausfahrt Can Pastilla übergeht.

In der Vergangenheit war es an dieser Stelle oft zu dichtem Verkehr gekommen, wenn die vom Flughafen kommenden Busse zunächst auf die ohnehin oft volle Autobahn einfädeln mussten, nur um diese an der nächsten Ausfahrt wieder zu verlassen. Solche Situationen wollte der Inselrat mit der Erweiterung der Autobahn verhindern.

Der Abschnitt zwischen dem Flughafen Palma und Can Pastilla wird auch von vielen Shuttle-Bussen der Mietwagenunternehmen genutzt, da sich viele davon in oder um Can Pastilla beziehungsweise im Gewerbegebiet Son Oms befinden.