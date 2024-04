Die Anwohner mehrerer Vororte von Palma de Mallorca haben sich an diesem Donnerstagmorgen über eine rätselhafte weiße Rauchsäule über der Stadt gewundert. Eine deutsche MM-Leserin ließ der Redaktion ein in Marratxí entstandenes Foto zukommen, das auf eindrucksvolle Weise zeigt, wie der Rauch in einer langen Säule über der Stadt aufsteigt.

Dazu schrieb sie: "Das ist der Blick auf das unter Nebel liegende Meer bei Palma. Het jemand eine Ahnung, was das für eine Rauch- beziehungsweise Nebelsäule ist? Ein anderer Leser schrieb: "Das sieht aber ganz schön gruselig aus." Die Frage also: Müssen sich die Anwohner von Palma de Mallorca wirklich Sorgen machen? Die Antwort lautet: nein! Bei der vermeintlichen Rauchsäule handelt es sich um aufsteigenden Wasserdampf aus dem Gaskraftwerk Cas Tresorer im Industriegebiet Son Malferit (an der Flughafenautobahn Ma-19). Der Bau der Anlage begann im Jahr 2005, ein Jahr später ging sie ans Netz. Bis zur Eröffnung der Erdgaspipeline zwischen dem Festland und den Balearen 2010 wurde das Kraftwerk zur Energiegewinnung mit Heizöl, seither mit Erdgas betrieben. Das Abgas dient zum Betrieb einer nachgeschalteten Dampfturbine – eine Art Doppelkreislauf. Der über mehrere Schlote ausgestoßene Dampf steigt oft in einer Art Rauchsäule auf, die besonders bei feuchtem Klima gut zu sehen ist. Am Donnerstagvormittag herrschte in Palma dichter Nebel. Von den höhergelegenen Vororten war die aufsteigende Dampfsäule deshalb gut zu erkennen, es wirkte so, als bilde sich dieser Dampf aus dem Nebel heraus.