Der Polizei in Palma de Mallorca sind zwei Frauen ins Netz gegangen, die für mehrere Diebstähle verantwortlich sein sollen. Die Spanierinnen – 22 und 28 Jahre alt – haben wohl in mehreren Einkaufszentren, Kaufhäusern und Supermärkten unbemerkt Ware gestohlen. Dabei gingen sie besonders perfide vor und benutzten einen Kinderwagen. In dem versteckten sie die geklauten Sachen und deckten sie so zu, dass es aussah, als würde darin ein Baby schlafen. Danach gingen sie einfach durch die Kasse, ohne zu bezahlen.

Am Mittwoch in der vergangenen Woche fielen die beiden Frauen einem Sicherheitsbeamten in einem Geschäft in Palma de Mallorca auf. Er hatte die beiden dabei beobachtet, wie sie Waren in dem Kinderwagen verstauten. Er konnte die Spanierinnen im Auge behalten, bis die Polizeistreife eintraf. Schon in der Woche zuvor sollen sie in dem Geschäft mehrere Diebstähle begangen haben.

Eine der Diebinnen konnte in dem Geschäft festgesetzt werden. Die andere Frau trafen die Beamten auf dem Parkplatz an, sie saß mit ihrem Baby im Auto. Das Kleinkind wurde in die Obhut des Vaters übergeben, weil an Ort und Stelle die Handschellen klickten. Weil sich die beiden Frauen wegen Diebstahls verantworten müssen, sind sie von der Polizei festgenommen worden.