Kriminelle nutzen offenbar neuerdings USB-Eingänge in Airports und anderen öffentlichen Orten, um an Daten der Personen zu kommen, die ihr Gerät dort anschließen. Das meldete der Fachauftritt www.aerotelegraph.com am Montag. Viele Flughäfen – so auch der auf Mallorca – bieten inzwischen neben normalen Steckdosen auch USB-Ladestationen.

Das FBI und die us-amerikanische Kommunikationsbehörde Federal Communications Commission FCC warnen aber eindringlich davor, die Stationen zu nutzen. Es wird befürchtet, dass mit Schad-Software infizierte Telefone aus der Ferne gesperrt und dann persönliche Daten gestohlen und an böswillige Akteure weitergegeben werden könnten. "Kriminelle haben Wege gefunden, öffentliche USB-Anschlüsse zu nutzen, um Schad- und Überwachungssoftware auf Geräte aufzuspielen", schreibt die FBI-Abteilung Denver. "Nehmen Sie Ihr eigenes Ladegerät und USB-Kabel mit oder verwenden Sie stattdessen ein Power-Pack." Öffentliche USB-Anschlüsse werden auch auf Mallorca immer populärer. Es gibt sie nicht nur im Flughafen und in Flugzeugen, sondern unter anderem auch in TIB-Bussen.