Der angekündigte Wetterumschwung ist auf Mallorca angekommen. Schon am Montagabend sanken die Temperaturen spürbar und auch am Dienstagmorgen ist es frisch gewesen. Fast schon winterliche Temperaturen waren es am Morgen im Tramuntana-Gebirge: 6 Grad sind in Alfàbia gemessen worden, 8 Grad waren es in Escorca und 11 Grad in Lluc. Der Grund dafür ist eine Kaltfront, die die Balearen überquert. Sie wird vor allem im Norden, Nordosten und Osten der Insel für stürmisches Wetter sorgen. Zwischen 12 und 18 Uhr gilt die Wetterwarnstufe Gelb wegen Windböen und bis vier Meter hohen Wellen.

Laut Aemet könnte es sogar noch einmal schneien. Denn die Schneefallgrenze sinkt am Dienstag auf 1300 Meter. Mallorcas höchster Berg – der Puig Mayor – ist 1445 Meter hoch. Auf der gesamten Insel kann es am Dienstag regnen und weil sich aktuell Sahara-Staub in der Atmosphäre befindet, wird Schlamm- und Lehmregen erwartet. Rund um Maria de la Salut kann es auch Gewitter geben. Dazu gehen die Tageshöchstwerte örtlich sehr weit auseinander: in Valldemossa werden es maximal 16 Grad, 20 Grad in Llucmajor und 22 Grad werden in Sóller erwartet. In Teilen Ibizas können die Temperaturen tagsüber sogar auf bis zu 11 Grad sinken.

Das Schlechtwetter-Intermezzo wird aber nicht allzu lange dauern. Den aktuellen Aussichten zufolge wird sich die Wetterlage schon am Mittwoch wieder beruhigen. Es wird meistens wechselnd bewölkt sein, dazu schaffen die Topwerte um 20 Grad. Spätestens ab Freitag soll es auf Mallorca dann auch schon wieder frühsommerlich werden: Am kommenden Wochenende können es wieder rund 27 Grad werden, dazu wird viel Sonne erwartet.

Der aktuelle Wetterumschwung folgt direkt auf die ersten heißen Tage des Jahres. Am vergangenen Wochenende war es sonnig und warm, 33,4 Grad sind am Samstag im Ort Muro im Nordosten gemessen worden – ein absoluter Rekord. Auch die erste tropische Nacht des Jahres wurde schon verzeichnet: In der Nacht von Sonntag auf Montag waren es 26 Grad im Tramuntana-Dorf Banyalbulfar.