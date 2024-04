Im bei vielen deutschen Urlaubern beliebten Ferienort Port d'Andratx auf Mallorca hat es gebrannt. Wie MM erfuhr, war das Feuer am Nachmittag im ersten Obergeschoss eines beliebten Restaurants im Zentrum des Ortes ausgebrochen.

Auf Fotos, die dem Mallorca Magazin zugestellt wurden, ist zu sehen, wie dichter Rauch aus den Fenstern des ersten Stockwerks dringt, die Klappläden sind dabei geschlossen. Sofort versammelten sich Menschen auf der Straße und beobachteten die Szene. Ob es Verletzte gibt, ist zur Stunde unklar. Auch ist noch nicht klar, ob die Wohnung zum Zeitpunkt des Feuers bewohnt oder unbewohnt war.

Auch von Weitem war der Rauch über Port d'Andratx gut zu sehen. Foto: privat

Das Gebäude, in dem das Feuer ausgebrochen war, befindet sich mitten in Port d'Andratx in der Isaac-Peral-Straße gleich neben dem Kirchplatz. Im Umfeld befinden sich zahlreiche Geschäfte, Bars und weitere Speiselokale, in denen vor allem Fisch und Meeresfrüchte angeboten werden.