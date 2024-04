Den 26. August 2026 können sich alle Fans von Naturschauspielen im Kalender rot anstreichen: Denn an diesem Tag in zwei Jahren wird auf Mallorca, und auch in anderen Teilen Spaniens, eine Sonnenfinsternis zu sehen sein. Das Naturspektakel soll dabei, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, auf der Insel über eine Stunde dauern.

Konkret wird die totale Sonnenfinsternis, also das astronomische Ereignis, bei dem die Sonne komplett vom Mond verdeckt wird, jedoch lediglich eine Minute und dreißig Sekunden andauern. Bei dieser Totalität, die um 20.31 Uhr beginnt und um 20.32 Uhr endet, wird die Korona der Sonne sichtbar sein und es wird so dunkel, dass man die anderen helleren Sterne sehen kann.

Ein Flugzeug am Himmel während der totalen Sonnenfinsternis, die am Montag in Bloomington im US-Bundesstaat Indiana zu sehen war. (Foto: Bobby Goddin/USA Today Network)

Die darüber hinausgehende partielle Sonnenfinsternis, also das Phänomen, bei dem die Mondscheibe nur Teile der Sonne verdeckt, beginnt an diesem Tag auf der Baleareninsel bereits um 19.37 Uhr. Landesweit werden La Coruña und Santander die ersten Städte sein, wo man den Beginn der Eklipse beobachten kann. Kritische Stimme befürchten, dass es zu einem touristischen Ansturm im August 2026 kommen könnte, da Spanien eines der wenigen Länder in Europa sein wird, wo die Finsternis zu sehen sein wird.

Hunderte von Schaulustigen auf dem Edge-Gebäude in New York beobachteten am Montag das Naturspektakel. (Foto: Eduardo Munoz)

Außerhalb der iberischen Halbinsel wird die totale Sonnenfinsternis nur im hohen Norden Sibiriens in Russland, im westlichen Teil Islands und in Grönland zu sehen sein. Es handelt sich um ein einzigartiges, sehr seltenes Naturphänomen, das nur alle paar Jahre auftritt. Am Montag jubelten Millionen von Menschen über eine totale Sonnenfinsternis in Zentral- und Nordamerika. Der Mond schob sich mitten am Tag zwischen Erde und Sonne und ließ damit einen 185 Kilometer breiten Streifen in Dämmerung fallen.