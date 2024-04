Den Reisenden am Flughafen von Mallorca stehen schmutzige Zeiten bevor. Die Gewerkschaft der Reinigungskräfte hat für dort einen unbefristeten Streik angekündigt. Dieser soll am 27. April beginnen und freitags, samstags und sonntags stattfinden. Die Mitarbeiter beklagen schlechte Arbeitsbedingungen unter der Ägide der zuständigen Firma Sirsa.

Die offizielle Ankündigung des Ausstands wurde einer Schlichtungsstelle übergeben. Unter anderem werden darin Verstöße gegen Verträge sowie unangebrachtes Verhalten von Führungspersonals gegenüber Untergebenen bemängelt.

Zudem gibt es laut der Gewerkschaft Unregelmäßigkiten bei der Überweisung der Gehälter. Ein Hauptpunkt, der kritisiert wird, ist die angebliche Überwachung von Beschäftigten durch ein neuartiges elektronisches System.

Sollte es wirklich zu dem Ausstand kommen, müssen die Passagiere mit verdreckten Gängen und Badezimmern in dem weitläufigen Flughafenkomplex rechnen. Es kann jedoch durchaus sein, dass der Streik – wie in spanien nicht unüblich – in letzter Minute wieder abgeblasen wird.