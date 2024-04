Auf dem Gelände einer Finca nahe der Playa de Palma auf Mallorca ist eine Art Campingplatz mit mehr als 60 Mobilen ausfindig gemacht worden. Einem Bericht des Internetdienstes www.mallorcadiario.com zufolge ist nicht bekannt, ob die Gefährte an diesem Ort legal oder illegal stehen. Es sollen dort Spanier, aber auch Ausländer – mit großer Wahrscheinlichkeit unter anderem Deutsche – wohnen. Die Stadtverwaltung kündigte an, dies jetzt zu prüfen.

Der Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, hatte Dauercampern in den Wohngebieten der Kommune erst vor Kurzem den Kampf angesagt. Wohnwagen dürfen außerhalb von legalen Campingplätzen nicht länger als zehn Tage am selben Ort abgestellt werden. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift wird als schwere Ordnungswidrigkeit betrachtet, die mit Geldbußen zwischen 750 und 1500 Euro geahndet werden kann. Die Regelungen sollen in den nächsten Monaten in Kraft treten.

Hintergrund für die vielen Mobile auf dem fast 50.000 Quadratmeter großen Fincaareal namens "Can Pollo" dürfte die unvermindert anhaltende akute Wohnungsnot auf Mallorca sein. Es ist quasi unmöglich, derzeit an erschwinglichen Wohnraum zur Miete zu kommen. Campmobile sind deswegen eine günstige Alternative.

Das Campareal wird auch im Web beworben. Es müssen etwa 300 Euro pro Monat an den Grundstücksbesitzer bezahlt werden, viel weniger, als eine kleine Wohnung kostet. Seit bereits etwa einem Jahrzehnt sollen sich hier Wohnmobile befinden.