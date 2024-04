Der Lions Club Palma hat seinen Bericht für das erste Quartal 2024 veröffentlicht, in dem auch über das Herzensprojekt der Vereinigung namens "Comida para Todos – Essen für alle" ein Überblick gegeben wird. Mit mehr als 24 Tonnen Ware , die im Rahmen des Sozialprojekts alleine im Laufe des Monats Januar verteilt worden sind, wurde beinahe der Vorjahreswert erreicht, teilten die Verantwortlichen des Service-Clubs mit.

Über 24 Tonnen Ware wurden alleine im Laufe des Januars im Rahmen des Projekts "Comida para todos" verteilt. (Foto: privat)

Im Februar und März konnten die Freiwilligen mit den beiden Kühlwägen nicht nur Obst und Gemüse liefern. Es wurden auch Weihnachtsartikel, Süßigkeiten, Plüschtiere und Artikel wie Gewürze, Suppen und Soßen an Hilfsorganisationen geliefert. Zudem bekamen die Sozialeinrichtung ONG Canamut und der Sozialhilfeverein SI Mallorca, der Familien in Not unterstützt, einige Kisten Windeln, Schokolade, Kuchen und Stofftiere für die ganz Kleinen überreicht.

Seit dem Corona-Jahr 2020 hat der Lions Club Palma eigenen Angaben zufolge insgesamt 1,2 Millionen Kilo Obst und Gemüse verteilt, wofür die beiden Lieferwägen 315.000 Kilometer gefahren sind. Das wurde mit Spendengeldern in Höhe von 348.000 Euro gedeckt. Wie die Präsidentin des Vereins, Dagmar Daum de Waard mitteilte, sei im ersten Quartal 2024 jedoch nicht alles ganz reibungslos verlaufen: "Wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Denn unserem Fahrer Heri wurde im März während seiner Auslieferung bei einer Hilfsorganisation seine Brieftasche aus dem LKW gestohlen. Es war ein großer Schock für ihn und hat uns alle traurig gemacht."

Das Team des Lions Club Palma: Projektleiter Wolfgang Krämer, Präsidentin Dagmar Daum de Waard und Marco Pleite. (Foto: privat)

Wer daran interessiert ist, sich ehrenamtlich im Lions Club Palma zu engagieren, der seinen 21 Mitgliedern auch zahlreiche Aktionen wie Wein-Events, Charitygalas und Nikolauspartys bietet, kann Projektleiter Wolfgang Krämer zufolge erst einmal den Verein beschnuppern: "Der Aspirant schaut sich Veranstaltungen an und sollte wissen, wie er sich zeitlich einbringen kann. Ideal ist es dabei, wenn die Chemie auf beiden Seiten stimmt."

Infos unter: www.lionsclubpalma.com